سلطان بن حمدان: متابعة منصور بن زايد أثرت رياضة الهجن

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة.

وأكد معاليه بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2023» بعد غد السبت، أن سباقات الهجن تمضي استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والتي أثرت رياضة الهجن في مختلف أنشطتها وسباقاتها والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه.

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