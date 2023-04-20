بني ياس والعين إلى نهائي أغلى كؤوس الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تأهل بني ياس والعين، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، والمقررة يوم 29 أبريل الجاري في ملعب يحدد لاحقاً في العاصمة أبوظبي.

وصعد بني ياس، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراتهما بالدور قبل النهائي في صالة نادي الوصل.

فيما تأهل العين إلى المباراة النهائية، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراتهما بالمربع الذهبي على ملعب صالة نادي الجزيرة.

وكانت أندية شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة والعين، قد تأهلت إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد اجتيازها دور الثمانية، إذ فاز شباب الأهلي على عجمان 3 - 1، في مباراتهما بصالة نادي الوصل، وبني ياس على النصر 3 - 0، في صالة نادي العين، والجزيرة على الوصل 3 - 1، في صالة القطارة، والعين بفوزه على حتا 3 - 0، في صالة نادي شباب الأهلي.

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