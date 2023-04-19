منتخب الإمارات لهوكي الجليد يواجه نيوزلندا غداً في كأس العالم بتركيا

المصدر: وام

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يتطلع منتخب الإمارات لهوكي الجليد لتحقيق الفوز الثالث في بطولة كأس العالم (المستوى الثاني B ) عندما يلتقي نظيره النيوزلندي عصر يوم غدٍ الخميس في الجولة الثالثة من البطولة.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

ونجح منتخب الإمارات بتحقيق فوزين متتالين في المنافسة على حساب تركيا 8/ صفر، وبلجيكا 4/3، ليتصدر البطولة بفضل الأداء القوي للاعبين دفاعاً وهجوماً، والذي يتوّج الجهود الكبيرة في الاستعدادات التي خضع لها المنتخب بالمعسكر الإعدادي بأبوظبي مؤخراً.

ويأمل لاعبو منتخب الإمارات في أن تمثل بطولة العالم في تركيا محطة جديدة في سجل الإنجازات المشرفة، إثر التتويج بلقب كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث A في لوكسمبورج العام الماضي.

وأكد جمعة الظاهري قائد منتخب الإمارات أن الفوزين على منتخبي تركيا وبلجيكا يمثلان دافعاً قوياً لهم في هذه النسخة من البطولة، بما يعزز تطلعاتهما للمضي قدماً في طريق المنافسة والحفاظ على اللقب.

وقال : " الأمور جيدة بعد أداء مباراتين في البطولة، كل اللاعبين يدركون أنهم أمام مرحلة مهمة في هذه المنافسة، نجحنا بتحقيق 6 نقاط وهناك المزيد الذي يجب أن نفعله وسط أجواء مثيرة تجسد التطلعات المشتركة من كل المنتخبات في سباق حصد النقاط، لدينا قناعة كبيرة بأننا نستطيع أن نمضي في طريقنا للبحث عن أفضل النتائج حتى النهاية، بفضل الجهود الإيجابية من الجميع على مستوى اللاعبين والجهاز الفني.

وحول المنتخب النيوزلندي الذي سيواجهه منتخب الإمارات غداً قال الظاهري:" نحترم جميع المنتخبات لما تمتلكه من قدرات وعناصر وإمكانات قادتها إلى النهائيات في تركيا، ولذلك فإننا ينحرص على إظهار ردة الفعل المناسبة".

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