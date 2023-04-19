انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة السبت المقبل

المصدر: وام

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ينطلق في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

يشهد المهرجان الذي تستمر منافساته حتى الرابع من مايو المقبل مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة - الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن - أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات حيث يكمل 43 عاما من النجاحات التي تواصلت امتدادا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهحن في عام 1980،وتشهد النسخة 44 للمهرجان إقامة 323 شوطا منها 105 لهجن أصحاب السمو الشيوخ و208 لهجن الجماعة و10 أشواط خصصت للسباق التراثي .

و يشهد المهرجان إنطلاقة السباق التراثي و 10 أشواط مسائية خصصت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما يحصل الفائزون بها على جوائز نقدية قيمة.

وخصصت اللجنة المنظمة 44 رمزا ستوزع في الأشواط الرئيسية الخاصة بجميع القئات للأبكار والجعدان منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 رمزا لهجن الجماعة.

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