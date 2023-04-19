الفيفا يختار الرئيسي ضمن حكام الكرة الشاطئية في ألعاب بالي العالمية

المصدر: وام

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اختارت لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم الحكام الذي سيُدير منافسات كرة القدم الشاطئية في النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية، التي يُنظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس المقبل، تحت إشراف الفيفا.

وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي قد شارك في شهر مارس الماضي في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة بتايا التايلاندية، وساهم أداؤه المتميز في تواجده ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إيران واليابان.

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