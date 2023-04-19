دبي للجري الثلجي.. 4 درجات تحت الصفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «سكي دبي» عن موعد النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 21 مايو المقبل.

تتيح هذه التجربة الرياضية في الجري الفريدة من نوعها، الفرصة أمام أي شخص بين عمر 15 و 70 عاماً، للتنقل والجري على منحدرات سكي دبي، وسط درجة حرارة تصل حتى 4 درجات مئوية تحت الصفر.

أُطلق سباق دبي للجري الثلجي عام 2020، وكان أول مسابقة من نوعها في مجال الرياضات الثلجية في العالم التي تقام بعد الإغلاق المؤقت الذي عاشه العالم جراء انتشار جائحة كوفيد- 19.

وفي ظل الإقبال الجماهيري على هذا السباق، تحوّل إلى حدثٍ سنوي، حيث شهد العام الماضي مشاركة نحو 500 رياضي من مختلف الجنسيات.

يبدأ السباق الأول عند الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للعدائين الاختيار من بين مسافتين، 3 كيلومترات «3 دورات» أو 5 كيلومترات «5 دورات».

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