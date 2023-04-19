جوجيتسو الإمارات إلى فرنسا اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو 2023 في باريس، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة، وتعزيز رصيد إنجازات جوجيتسو الإمارات على الساحة الدولية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 - 24 أبريل الجاري، ويشارك فيها أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من 22 دولة، وتغادر بعثة المنتخب أرض الدولة إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم .

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن «56 كيلوغراماً» وخالد الشحي بوزن «62 كيلوغراماً» ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن بوزن «69 كيلوغراماً» وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن «77 كيلوغراماً» وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن «85 كيلوغراماً» وعبد الله الكبيسي وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن «94 كيلوغراماً».

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