انتهاء مسيرة «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن أسامة الشعفار، مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، أحد أبرز الفرق المنافسة على سباقات الدراجات الهوائية في الإمارات، عن حل الفريق الذي تأسس قبل 3 سنوات.

ويضم فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية مجموعة من الدراجين المحترفين من جنسيات مختلفة والهواة الإماراتيين، وفريقاً نسائياً، ونجح في فرض ألوانه في العديد من السباقات التنافسية القوية والمجتمعية، مثل بطولة السلم للدراجات الهوائية، ودورة ند الشبا الرياضية، وغيرها من السباقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وتوجه أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، بالشكر لإدارة الفريق واللاعبين على جهودهم التي جعلت الفريق واحداً من أبرز الفرق المنافسة في الإمارات والمنطقة.

وأكد الشعفار أنه بالرغم من النتائج التي حققها الفريق على الصعيد المحلي فإن الفريق لم يلبّ الطموحات التي كان يتطلع إليها في ظل ضعف مردودية السباقات، مشيراً إلى أنه كان يطمح لنقل الفريق إلى العالمية، لكن ذلك يحتاج إلى إمكانات مضاعفة والمزيد من العمل والوقت، مضيفاً: «كان قرار حل الفريق صعباً، لكنه الأنسب للجميع في الوقت الحالي».

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