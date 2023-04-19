«هوكي الجليد» يضرب بقوة في افتتاح المونديال

المصدر: إسطنبول - البيان

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فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد على نظيره التركي 8-0 أول من أمس في افتتاح بطولة كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثاني B» بعد أداء قوي من اللاعبين.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره النيوزيلندي غداً بطموح الفوز.

وبهذا الفوز يستهل المنتخب الإماراتي مشواره المونديالي بنتيجة جيدة تعزز ثقته في المنافسة، بحصد ثلاث نقاط مهمة في أولى مبارياته في البطولة التي يخوض مبارياتها كأول منتخب عربي يصل إلى هذا المستوى العالمي.

طموحات

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن الفوز الافتتاحي للمنتخب على تركيا يعزز الطموحات لمتابعة الأداء المشرف، وتأكيد التطور اللافت الذي تشهده هذه الرياضة في الدولة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وتوجه القبيسي بالشكر والتقدير إلى سعيد صقر، القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في إسطنبول، مثمناً حرصه على مؤازرة المنتخب وحضور المباراة، وتوجيهاته بتوفير جميع المتطلبات.وأضاف أن اللاعبين أثبتوا قدراتهم الممتازة وجاهزيتهم القوية.

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