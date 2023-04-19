شرطة أبوظبي تتوج بدرع «الألعاب الحكومية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول في بطولات كرة الطائرة رجال والريشة للسيدات والجري رجال والسيدات والدراجات الهوائية رجال والكروس فيت للرجال والسيدات والرماية بالمسدس «سيدات» في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الإسناد الحكومي.

وتوج الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، الفرق الفائزة في استاد زايد للكريكت بمدينة خليفة، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والمقدم راشد صغير البلوشي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

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