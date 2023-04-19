«السلة» يتحضر لـ «الآسيوية» بـ 3 مشاركات دولية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حدد الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة السلة 3 مشاركات دولية هذا العام كجزء من الإعداد الخاص للتصفيات النهائية لبطولة آسيا .

وذلك في إطار الإعداد النوعي للمشاركة القارية المهمة، وأوضح الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وافق على برنامج الإعداد الذي يبدأ في يوليو المقبل ويمتد حتى موعد المشاركة القارية في نوفمبر المقبل.

وأشار بن الحبيب إلى أن التطور الذي حدث في مستوى المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة وأهل المنتخب للقفز في التصنيف العالمي 10 مراكز، حدث نتيجة عمل ملموس على الصعيدين الفني والإداري ومن بين نتائجه الفوز ببطولة الخليج والتأهل للتصفيات النهائية في آسيا.

وقال بن الحبيب تفصيلاً: اتحاد كرة السلة كان لديه خطوات إيجابية في تطور المنتخب بداية من الموافقة على الإحلال والإبدال وتحمل النتائج مهما كانت.

كما أن الاتحاد وافق على تحمل الدعم المالي وتوفير الميزانية المطلوبة، وحققنا بطولة ونتائج جيدة منها الفوز ببطولة الخليج في الكويت ثم التأهل للتصفيات النهائية آسيا ورافق ذلك تقدم في التصنيف الدولي، وتحققت مكاسب خلال هذا المشوار من أهمها ظهور لاعبين شباب اكتسبوا الخبرة مبكراً وأصبحوا عموداً فقرياً للمنتخب وإتاحة الفرصة للاعبين من مواليد الدولة.

إعداد خاص

وتحدث عن تفاصيل الإعداد للمرحلة المقبلة قائلاً: المرحلة المقبلة بالتأكيد أصعب وتحتاج لإعداد متواصل ويتطلب ذلك صرفاً أكثر وميزانية معتبرة، وبالنسبة للجانب الفني تم وضع برنامج إعداد لتصفيات آسيا التي تقام بين 20 و28 نوفمبر هذا العام، وبما أن التصفيات النهائية سيواجه فيها المنتخب مستويات أعلى، بالتالي يحتاج إلى إعداد نوعي خاص.

ولذلك تم تجهيز برنامج يبدأ من المشاركة في دورة وليام جونز في الصين في يوليو المقبل، وفي أغسطس يشارك المنتخب في دورة أبوظبي الدولية بنادي الوحدة وهي بمثابة مرحلة أخرى من الإعداد، وفي سبتمبر يتم التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين من 26 سبتمبر حتى 3 أكتوبر وتم إرسال ملف المشاركة للجنة الأولمبية الوطنية للموافقة وفي نهاية أكتوبر هناك البطولة العربية للمنتخبات في تونس.

وخلال هذه المشاركات الثلاث يكون المنتخب خاض بين 15 - 20 مباراة أمام فرق قوية وهي أفضل إعداد للتصفيات النهائية.

وعن موعد انطلاقة الموسم التنافسي هذا العام قال بن الحبيب: بالنسبة للموسم التنافسي سوف يبدأ نهاية أغسطس من العام الحالي ولكن بالنسبة للتوقفات، يحتاج الأمر للتفكير في إقامة مباريات بدون لاعبي المنتخب الوطني لأن الأولوية للمنتخب في تنفيذ برنامج إعداده.

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