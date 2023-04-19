130 يوماً لغلق باب الترشح لجائزة «الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلنت جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن تبقي 130 يوماً لتقديم ملفات الترشح للدورة الثانية عشرة التي تشمل فترة الإنجازات المحققة بين 16 سبتمبر 2021 و31 أغسطس 2023.

وتحظى جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعد الأكبر من نوعها في المجال الرياضي.

وكان مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير قد أعلن في وقت سابق عن البرنامج الزمني للدورة الثانية عشرة من الجائزة، حيث تمّ فتح باب الترشح للدورة الجديدة منذ مطلع أبريل 2022 ويستمر حتى يوم 31 أغسطس 2023 فيما حدد موعد إقامة حفل تكريم الفائزين خلال يناير 2024.

كما أكد مجلس أمناء الجائزة على استمرار فتح الباب أمام مشاركة الجمهور في التصويت على اختيار الفائزين من فئة الناشئين الستة المرشحين للمرحلة النهائية، حيث يكون لتصويت الجمهور نسبة 50 % من النتيجة النهائية، ويكون لقرار لجنة التحكيم نسبة 50 % من النتيجة النهائية.

وتحتل جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم» مكانة مرموقة في الساحة الرياضية العربية والعالمية، وأصبحت هدفاً لجميع الرياضيين العرب الأبطال في كافة الألعاب الفردية والجماعية والاتحادات الدولية من أجل نيل شرف الفوز بها.

ملفات ترشح

وتشير الأرقام المتعلقة بالجائزة إلى أهميتها ومكانتها لدى الرياضيين، حيث تلقى مجلس أمناء الجائزة 2597 ملف ترشح على مدار الدورات السابقة (11 دورة) من بينها 748 ملفاً ضمن المستوى المحلي (الإمارات) و1621 من الدول العربية و228 ضمن المستوى العالمي.

وبلغ عدد الفائزين والمكرمين 258 مبدعاً من بينهم 188 على المستوى الفردي و21 على المستوى الجماعي و49 على المستوى المؤسسي، وبحسب التوزيع الجغرافي فقد كان 124 من الفائزين والمكرمين من دولة الإمارات و116 من الدول العربية و18 على المستوى العالمي.

وبلغ عدد المترشحين للدورة 11 وحدها 409 رياضيين ورياضيات حققوا مجتمعين 300 إنجاز رياضي، و29 ابتكاراً رياضياً، و26 إنتاجاً علمياً رياضياً، و54 مشروعاً ومبادرة وبرنامجاً رياضياً.

تنوع واسع

يتيح التنوع الواسع في فئات الجائزة التنافسية والتقديرية المجال لكل مبدع في مختلف التخصصات الرياضية لنيل فرصته في التنافس للفوز بالجائزة الأغلى والأكبر في القطاع الرياضي.

كما أن الأمانة العامة للجائزة تتواصل مع مختلف المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم لدعوتها للترشح، وتعريفها بمحور التنافس المؤسسي للدورة والفترة المعتمدة للإنجازات المؤهلة للتنافس على فئات الجائزة، ومن الجهات التي يتم في كل دورة توجيه الدعوات لها للمشاركة، المنظمات الرياضية الدولية .

وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية التي تضم 204 لجان أولمبية وطنية و178 لجنة بارالمبية، واتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «أسواف»، وكذلك 33 من الاتحادات الرياضية الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية و7 اتحادات رياضية دولية للرياضات الأولمبية الشتوية.

وكذلك مع 69 اتحاداً ولجنة أولمبية وطنية عربية و34 من الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، والتي ستكون مدعوة للتنافس على الفوز بالفئة المؤسسية من خلال مبادراتها وبرامجها لتطوير الرياضة على المستوى العالمي أو المبادرات الرياضية- الإنسانية التي تساهم في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة انطلاقاً من دور الجائزة .

ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في فئة تمكين المجتمعات، فيما يتنافس الرياضيون من لاعبين ومدربين وإداريين وحكّام وفرق أندية ومنتخبات من دولة الإمارات والوطن العربي للفوز بالجوائز الفردية والجماعية.

وكذلك استمرار تكريم فئة الناشئين بنفس الآلية المتبعة، وهي منح الجمهور حق التصويت لرياضييهم، وأن يتم حساب النتيجة النهائية بنسبة 50% للجمهور ومثلها لقرار لجنة التحكيم على أن تكون فترة تصويت الجمهور من 1 نوفمبر 2023 وحتى يناير 2024.

نمو سريع

وشهدت فئة الناشئين نمواً مستمراً منذ اعتماد هذه الفئة ضمن الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، حيث بلغ عدد المترشحين 123 رياضياً ناشئاً مبدعاً من دولة الإمارات تم تكريم 42 منهم خلال الدورات السبع تألقوا وحققوا إنجازات في 23 رياضة بعدد 6 مكرمين لكل دورة.

كما بلغ عدد المصوّتين من الجمهور أكثر من 269 ألفاً من بينهم أكثر من 231 ألف مصوّت للدورة الحادية عشرة وحدها، وهو الأمر الذي يؤكد مدى تفاعل الجمهور مع حقهّم في التصويت لرياضيهم المفضّل ومدى أهمية كل صوت.

ترشح عن بعد

وأعلنت الجائزة استمرار الترشح عن بعد وبطريقة لاورقية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة:mbrawards.ae الذي يتيح أيضاً التسجيل وتقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة للترشح، مما يجعل عملية الترشح أكثر سهولة وسرعة وفق آليات الترشح وخطوات التسجيل الواضحة.

كما سيتواصل العمل بنظام التحكيم عن بُعد من خلال تواجد كل حكم في دولته ودون الحاجة إلى التجمع والتحكيم كفرق عمل، على أن يتم توزيع ملفات التحكيم عليهم بآلية تمنع ضم أي حكم لتحكيم أي ملف لرياضي أو مؤسسة من دولته، وسيتم تجميع قرارات ونقاط كل عضو في لجنة التحكيم وحسابها ضمن برنامج تم تصميمه من قبل فرق عمل الجائزة لضمان النزاهة والشفافية والحيادية التامة في التحكيم، وتم تطبيقه بنجاح منذ الدورة العاشرة من الجائزة.

7.5 ملايين

وأكد مجلس الأمناء أن الجائزة حافظت على قيمة الجوائز المالية التي يتم توزيعها في كل دورة، حيث تبلغ قيمة الجوائز 7 ملايين و500 ألف درهم، وهو مبلغ يزيد على مليوني دولار، وتأتي المحافظة على قيمة الجوائز من أجل دعم الرياضيين واستمرار تشجيعهم وتكريمهم بجوائز هي الأكبر على الإطلاق في الجوائز الرياضية على مستوى العالم، كما تمت المحافظة على الفئات التنافسية في الجائزة، إلى جانب الفئات التقديرية الخاصة.

وتعد الإنجازات الرياضية والإبداعات الفكرية الرياضية الفردية والجماعية التي أنجزت خلال الفترة بين 16 سبتمبر 2021 حتى 31 أغسطس 2023 هي المؤهلة للمشاركة.

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