«العميد» بطل رمضانية العوير للكرة الطائرة

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت «بطولة العوير للكرة الطائرة الرمضانية» في نسختها الثانية نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرياضيين المواطنين من مختلف مناطق الدولة ومن فئات عمرية مختلفة، وسط حضور جماهيري حاشد.

شارك في البطولة 12 فريقاً، وتمكن فيها فريق «العميد» من التتويج باللقب بتغلبه في المباراة النهائية على فريق «العمردي» (2 - 1).

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: إن تنظيم الدورات الرمضانية يأتي في إطار تطوير القطاع الرياضي ودعم المواهب الواعدة من شباب الإمارات من خلال منافسة رياضية تخدم تطوير الرياضة في المجتمع الإماراتي.

كما تأتي البطولات بهدف استثمار شهر رمضان الكريم ببرامج مفيدة تعود بالفائدة على عيال البلاد، منوهاً باستمرار بطولة العوير الرمضانية في الأعوام المقبلة. وأشار إلى أن إقامة بطولات الكرة الطائرة في شهر رمضان جزء من نشاطات المجتمع الإماراتي منذ ذلك الحين.

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