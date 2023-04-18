أبطال الجوجيتسو يجهزون وجبات حملة «أفطِر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تطوّع عدد من أبطال جوجيتسو الإمارات، في تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة، من خلال الحملة الرمضانية «أفطِر»، التي تنسجم في مضمونها وأهدافها مع التزام بنك أبوظبي الأول، والذي أطلق المبادرة بمسؤوليته المجتمعية، ودوره في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة مختلف شرائح المجتمع.

وتقوم فكرة المبادرة على تجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على الأسر المتعففة من خلال تسليمهم لوجبات الإفطار عن طريق المركبة بعد أن يتم تجهيزها من قبل المتطوعين، ويتم توزيعها في مواقع عدة بمختلف إمارات الدولة.

كما تجسد مبادرة «أفطر» قيم شهر رمضان، الذي يحث على التعاون وتعزيز أخلاقيات وسلوك المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك وشركائه وأفراد المجتمع المحيط، سعياً لدعم الحياة المجتمعية والاستمتاع بشعور العطاء في هذا الشهر الفضيل.

وشارك الكثير من مسؤولي بنك أبوظبي الأول واتحاد الإمارات للجوجيتسو في هذه المبادرة التي أطلقها البنك ضمن مبادراته الرمضانية لهذا العام إلى جانب مشاركة اللاعبين، بما يعكس اهتمام بنك أبوظبي الأول ومشاركته الفعالة في دعم وبناء الفرص التطوعية في الدولة وتسليط الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية.

وفي هذا السياق، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نتعاون مع شركائنا، وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لتوسعة نطاق مبادرة «أفطِر» الرمضانية، التي أطلقها بنك أبوظبي الأول بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية في الدولة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم العطاء والخير والمشاركة التي تتجسد في الشهر الفضيل، عبر توزيع وجبات الإفطار اليومية على المتعففين، انطلاقاً من التزامنا بالمضي قدماً على خطى الأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس فينا أسمى معاني العطاء والتآخي، ومد يد العون للإنسان في كل مكان. ويسعدنا أن نشهد مشاركة أبطال الجوجيتسو في هذه المبادرة المهمة، ونود أن نشكرهم على ما قدموه من وقت وجهد ليسهموا في إدخال البهجة إلى الكثير من العائلات المستحقة خلال الشهر الفضيل».

ومن جهته، قال محمد المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يشرفنا التعاون مع بنك أبوظبي الأول في هذه المبادرة النبيلة، واتحاد الإمارات للجوجيتسو يدرك دور الرياضة في غرس قيم التعاون والتآخي في المجتمع، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة المزيد من الأشخاص للمشاركة في الخدمات المجتمعية والعمل التطوعي الذي يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع. وتقدم الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول واتحاد الإمارات للجوجيتسو مثالاً على التعاون البنّاء بين مختلف الجهات لإحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع».

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