عمر السويدي لاعب الجوجيتسو الدولي: لقب كأس رئيس الدولة دافع للمزيد من الإنجازات

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أكد عمر علي السويدي لاعب فريق بني ياس للجوجيتسو وزن تحت 56 كجم والمتوج مع فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، أن الحصول على أغلى الألقاب للمرة الرابعة على التوالي دافع للمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب بذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف.

وأوضح اللاعب أن المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لها طابعها الخاص لأنها من أغلى وأهم البطولات في مشوار أي لاعب، حيث الاستعداد الجيد لها، إضافة إلى أنها أقيمت في شهر رمضان المبارك، وبالتالي، كان لابد من الاستعداد لها بما يتناسب مع أوقات الشهر الفضيل، وذلك من ناحية التدريب بشقيه البدني والفني، لافتا إلى أن التدريبات والمشاركة في النزالات في هذا الشهر لها طابع خاص يحفز على التميز والوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وأعرب عمر علي السويدي عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وإلى نادي بني ياس، على ما يقدموه للعبة وله شخصيا، من تشجيع وتحفيز مستمر من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، مؤكدا انه لولا الاعداد الجيد، ودعم المسؤولين في الاتحاد والنادي، لما وصل إلى هذه المكانة الكبيرة والمهمة في اللعبة.

وقال السويدي :"مستوى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لا يقل نهائيا عن أي بطولة عالمية شاركت فيها من قبل، فالمستويات متقاربة على الرغم من أن المنافسة محلية، لأن مستوى لاعبي الجوجيتسو في الإمارات أصبح عالميا، والدليل على ذلك ما تحقق من إنجازات في كافة المحافل والبطولات الدولية، والتتويج مؤخرا بالبطولة الآسيوية.

وكان السويدي قد تمكن من الفوز على خصمه في النزال الأخير لوزن تحت 56 كجم، بـ 7 نقاط، دون مقابل بعد منافسة قوية وتشجيع كبير من الحضور في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية.

وفيما يتعلق ببدايته مع اللعبة يقول السويدي: "بدأت ممارسة الجوجيتسو في عام 2016، وخلال هذه الفترة خضت العديد من النزالات على المستويين المحلي والعالمي، وبفضل الدعم الكبير من قبل إدارة النادي واتحاد اللعبة، حققت العديد من الإنجازات على المستويات القارية والمحلية، لكن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تبقى له قيمة خاصة عندي".

وعن مشاركاته الفترة المقبلة قال لاعب الجوجيتسو بنادي بني ياس عمر علي السويدي: “سنشارك قريبا في بطولة الجائزة الكبرى في فرنسا، ومن بعدها ستكون بطولة العالم تحت 21 عاما على رأس أولوياتي، فضلا عن بطولات أخرى”.

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