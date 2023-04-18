الإمارات تستضيف الحوار الاستراتيجي بين الاتحادين الدولي والآسيوي للرياضة الجامعية

المصدر: وام

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رشح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية عن الدورة المقررة 2022/ 2028.

وتستضيف دولة الإمارات الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، من 5 إلى 9 مايو المقبل بفندق جراند ميركيور بدبي، بمشاركة 32 دولة.

وستجرى على هامش الاجتماع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، بعد تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وستبدأ الفعاليات يوم 6 مايو بعقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي ستنتهي ولايته، بجانب اجتماع لجنة التسيير.

ويقام الحدث برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أمين عام الاتحاد.

ويناقش اجتماع الجمعية العمومية المقبل آفاق تطوير الرياضة الجامعية، ودعمها وترسيخ واستدامة توجهاتها المستقبلية، من خلال جلسة حوارية استراتيجية بين الاتحادين الآسيوي والدولي للرياضة الجامعية، بالإضافة إلى محاضرة عن "الحرم الرياضي الجامعي"، وبعض الأجندة الأخرى.

وأكد علي مسري الظاهري أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها المرموقة في استضافة مختلف الفعاليات العالمية، وفق أفضل الممارسات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الداعمة لتعزيز دورها الفاعل والإيجابي في إرساء الأطر التي تكرّس التطور والريادة والابتكار والإبداع.

وأضاف: "اختيار الإمارات لاستضافة الحدث الآسيوي الجامعي الكبير يحمل دلالات مهمة ومؤشرات كبيرة على أهمية دورها الحيوي والريادي، وجهودها المستمرة لاستشراف المستقبل".

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