"أبوظبي للألعاب الحكومية" تتوج الفائزين في نسختها الأولى

المصدر: وام

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أُسدل الستار أمس الاثنين على منافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي.

واستضاف "أبوظبي كريكيت سبورتس هب"، و"منتجع الفرسان"، و"جزيرة الحديريات"، و"حلبة مرسى ياس"، فعاليات البطولة التي شاركت فيها 47 جهة حكومية وأكثر من 1600 موظف وموظفة، خلال الفترة من 27 مارس الماضي وحتى 17 أبريل الجاري.

وتوّج معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة فهد سالم الكيّومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة هي: كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والبادمينتون والجري والدراجات الهوائية.

وأعرب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته بما حققته النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية من نجاح، ومشاركة واسعة، مؤكداً أن هذه النسخة بداية للمزيد من النسخ القوية في السنوات المقبلة.

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي عمل على تسهيل كافة العقبات من أجل إنجاح البطولة التي نالت إعجاب الجميع وسط مشاركة لافته تخطت 1600 موظف وموظفة، يمثلون 47 جهة ومؤسسة حكومية في أبوظبي، في إشارة واضحة على مدى التعاون والحرص من جميع المؤسسات الحكومية على المشاركة بجميع المنافسات والبطولات الرياضية.

وأوضح الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن البطولة ستتواصل خلال شهر رمضان في السنوات المقبلة، بعد الصورة المميزة التي ظهرت بها في النسخة الأولى، لافتاً إلى أنها ستكون مقصورة فقط على الموظفين دعما لهم خلال شهر رمضان المبارك من أجل تجديد نشاطهم البدني، والعمل على تقريب التواصل فيما بينهم.

وقال سيف عبيد الرميثي ممثل دائرة الإسناد الحكومي: نبارك نجاح النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي حققت الهدف من إطلاقها، حيث عززت التواصل بين الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال الرياضة العنصر الهام والمؤثر في حياتنا اليومية، كما عززت البطولة الروح التنافسية الإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد.

وحصل مركز أبوظبي للإحصاء على درع الجهة التي شاركت بأكبر عدد من الرياضات، فيما حصدت درع التفوق الرياضيةب القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتُوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل لعبة، حيث حقق فريق "هيئة أبوظبي للدفاع المدني" لقب سباعيات كرة القدم، وحل "مجلس أبوظبي الرياضي" ثانياً " والقيادة العامة لـ " شرطة أبوظبي" ثالثاً.

وفي مسابقة كرة الطائرة الشاطئية حلقت "شرطة أبوظبي" باللقب، وحصلت " الإدارة العامة للجمارك" على الوصافة، و"الدفاع المدني" على المركز الثالث.

وخطف فريق دائرة التعليم والمعرفة لقب مسابقة كرة السلة الثلاثية للرجال، ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الثاني، وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المركز الثالث.

وفي مسابقة السلة الثلاثية للسيدات توج مركز أبوظبي للإحصاء بالمركز الأول، هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الثاني، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالمركز الثالث.

وعانق فريق مجلس أبوظبي الرياضي لقب البادل للسيدات، وحلت شرطة أبوظبي في المركز الثاني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثالثاً، كما حقق "مجلس أبوظبي الرياضي" أيضاً لقب البادل للرجال، وحل "شرطة أبوظبي" ثانياً، و"بلدية مدينة أبوظبي" ثالثاً.

وفي تنس الريشة حقق زاكي سلفرانو من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المركز الأول للرجال، وعدي ردي من دائرة الثقافة والسياحة المركز الثاني، وعمر فطام من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالمركز الثالث، أما على صعيد السيدات فذهب لقب تنس الريشة إلى مريم البلوشي من شرطة أبوظبي، وجميلة المنصوري من مجلس أبوظبي الرياضي في المركز الثاني، ونائلة خميس من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالمركز الثالث.

وتألقت شرطة أبوظبي في سباق الدراجات الهوائية حيث فازت بلقبيه، واحتكرت المراكز الخمس الأولى في سباق السيدات، الذي أقيم لمسافة 30 كلم بحلبة ياس، وفازت به لبني الحلواني، بعد أن قطعت 30 كلم مسافة السباق، في 51:12.162 دقيقة، ونالت زميلاتها في فريق الشرطة ميثاء العزيز والغالية الكربي ونور الفلاحي وعلياء على المراكز من الثاني وحتى الخامس.

وفي سباق الرجال للدراجات الهوائية لمسافة 60 كلم، الذي احتضنته جزيرة الحديريات، فاز وليد النقبي (شرطة أبوظبي) بالمركز الأول، ومحمد البلوشي "هيئة أبوظبي للدفاع المدني" بالمركز الثاني، وفيصل حجار "شرطة أبوظبي" بالمركز الثالث.

وسيطرت شرطة أبوظبي علي منافسات الجري، و فازت بلقبيها أيضاً وهيمنت بشكل كامل على المراكز الأولى، وبسباق السيدات لمسافة 4 كلم، فازت مهرة جاسم بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 23:14 دقيقة، وتلتها في الترتيب من المركز الثاني وحتى السادس زميلاتها في "الشرطة" وفاء الماس، وشيخة ناصر، وعهود سالم، وحصة الجابري، وفايدة السويدي؛ وعلى صعيد الرجال لمسافة 5 كلم، أهدى سعود الزعابي اللقب إلى شرطة أبوظبي، بتحقيقه المركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 14:43 دقيقة، وتبعه في الترتيب من المركز الثاني وحتى السادس زملائه في الفريق على التوالي، سلطان الظنحاني، محمد الحساني، الشعالي النعيمي، حمد الزيودي، معيوف معيوف.

وشهدت منافسات الشطرنج للرجال، تتويج محمد المرزوقي من دائرة البلديات والنقل باللقب، وذهبت الوصافة إلى عبد الله القبيسي من مركز أبوظبي للإحصاء، والمركز الثالث إلى مازن شوهنا من "التعليم والمعرفة"، وعلى صعيد السيدات، توجت كلثم الشامسي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالبطولة، وحلت مريم المرزوقي من شرطة ابوظبي وصيفة لها، ونورة الحمادي من دائرة تنمية المجتمع ثالثة.

وتوج فريق الدعم الحكومي ببطولة تنس الطاولة للرجال، ونال فريق دائرة البلديات والنقل الوصافة، وذهب المركز الثالث إلى فريق شرطة أبوظبي، وعلى مستوى السيدات في اللعبة نفسها، فاز فريق سوق أبوظبي العالمي بالمركز الأول، وحل فريق معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وصيفاً، ومكتب أبوظبي الإعلامي ثالثاً.

ونال فريق بلدية أبوظبي لقب الرماية للرجال، وتلاه "شرطة أبوظبي" ثانياً، و"الدفاع المدني" ثالثاً، وفي مسابقة الرماية للسيدات حقق فريق شرطة أبوظبي اللقب، وحل فريق صندوق أبوظبي للتقاعد في المركز الثاني، ومركز أبوظبي للإحصاء في المركز الثالث.

وحققت شرطة أبوظبي، لقب مسابقة اللياقة البدنية السيدات، وحل فريق هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بالمركز الثاني، وفريق دائرة تنمية المجتمع ثالثاً، وأيضا فاز فريق شرطة أبوظبي، بمنافسات اللياقة البدنية للرجال، ونال فريق الدفاع المدني وصافة المسابقة، بينما حل فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المركز الثالث.

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