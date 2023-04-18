المنتخب الوطني للجوجيتسو يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا

المصدر: وام

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يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو 2023 في باريس، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 - 24 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة من 22 دولة ..وتغادر بعثة المنتخب أرض الدولة إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا.

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثانية للمنتخب هذا العام بعد تألقه اللافت وحفاظه على قمة آسيا خلال البطولة القارية التي أقيمت في بانكوك خلال شهر فبراير الماضي.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يحرص المنتخب الوطني على المشاركة في مثل هذه البطولات للحفاظ على سلسلة إنجازاته القارية والدولية، وتكثيف استعداداته للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للجوجيتسو ودورة الألعاب الآسيوية (الأسياد) في الصين".

وأضاف: "تعود مثل هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من المكاسب كالوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وضمان احتكاكهم بمجموعة من أقوى النجوم العالميين".

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من 21 لاعبا ولاعبة من عناصر الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى وهم ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن (56 كيلوجراما) ، وخالد الشحي بوزن (62 كيلوجراما) ، ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن بوزن (69 كيلوجراما) وفراج العولقي ومهدي العولقي (77 كيلوجراما) وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي (85 كيلوجراما) وعبد الله الكبيسي وعمار الحوسني وهزاع فرحان (94 كيلوجراما).

وتشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجراما) وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجراما) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني وشمسة العامري بوزن (52 كيلوجراما) وهيا الجهوري وشما الكلباني بوزن (63 كيلوجراما).

وقال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: “حرصنا على تجهيز المنتخب للبطولة بأفضل شكل ممكن، حيث ركزنا على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. وأظهر اللاعبون التزاماً كبيرا بتقديم أفضل ما لديهم، ونحن على ثقة بأنهم لن يدخروا جهداً لتقديم الأداء الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب الذي أصبح رقما صعبا على المستوى العالمي. ونتطلع بحماس كبير إلى المشاركة الناجحة في البطولة المنتظرة وحريصون على تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة”.

وأضاف: "أداء المنتخب في بطولة آسيا للجوجيتسو في بانكوك يدعو إلى التفاؤل، وتشكل البطولة الجائزة الكبرة في فرنسا اختبارا قويا للاعبينا الذين يتمتعون بقدر جيد من الخبرة والكفاءة، لا سيما أنها تضم مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن. ويعتبر التتويج بهذه البطولة خطوة مهمة تساهم في رفع تصنيف الدولة وفقا للتصنيف المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب أفضلية نسبية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في مانغوليا في يوليو 2023".

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