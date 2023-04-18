شباب الأهلي بطل سباق المضمار

المصدر: الشارقة - البيان

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سيطر فريق شباب الأهلي على بطولة سباق رمضان للمضمار بفئاته الثلاث، والذي أقيم في مضمار زايد بالشارقة، بتنظيم اتحاد الدراجات الذي يحرص على تنظيم البطولات الرمضانية من أجل المحافظة على التدريبات ولياقة اللاعبين وتجهيز لاعبين لمختلف الفئات العمرية، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 20 دراجاً من 6 أندية هي شباب الأهلي وأبوظبي والنصر والشارقة، ومصفوت، ودبا الحصن.

شهد المنافسات منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

وأسفر سباق المطاردة الفردية عن فوز دراج شباب الأهلي وليد النقبي بالمركز الأول، وحل محمد المنصوري في المركز الثاني، وأحمد المري من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

أما سباق الكيلو فشهد فوز دراج شباب الأهلي محمد المنصوري بالمركز الأول وطلال البلوشي من نادي أبوظبي بالمركز الثاني، وحمدان حسن في المركز الثالث من نادي شباب الأهلي. كما سيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الإقصاء بفوز سيف العامري بالمركز الأول، وحمدان أحمد حسن بالمركز الثاني، ومحمد المنصوري بالمركز الثالث.

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