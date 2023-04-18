شرطة دبي تطلق«الألعاب الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، عن إطلاق فعاليات النسخة الأولى من بطولة «الألعاب الإلكترونية» في اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد، بأكبر صالتي ألعاب في إمارة دبي، «Ezone» بمنطقة هور العنز، و«QUE Club» في عود ميثاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، في مختبر الابتكار بحضور بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور عبد الرحمن شرف نائب مدير مركز حماية الدولي، والمقدم عبدالله الهويدي، رئيس قسم حملات التوعية، والرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والرائد خالد المري مدير إدارة الإعلام الأمني بالوكالة، والنقيب حمدان أحمد بن غافان من الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وأكد بطي الفلاسي أن تنظيم البطولة يأتي نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الرياضات الإلكترونية من قبل الشباب على مستوى العالم.

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