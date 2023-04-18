الدور قبل النهائي لكأس رئيس الدولة للطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام مباراتا الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم، ويلتقي فيهما شباب الأهلي والعين في قاعة نادي الجزيرة في الساعة العاشرة، وبني ياس والجزيرة في قاعة نادي الوصل في الساعة العاشرة والنصف.

وكانت أندية شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة والعين، قد تأهلت إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد اجتيازها دور الثمانية، إذ فاز شباب الأهلي على عجمان 3 - 1، في مباراتهما في قاعة نادي الوصل، وبني ياس على النصر 3 - 0، في قاعة نادي العين، والجزيرة على الوصل 3 - 1، في قاعة القطارة، والعين بفوزه على حتا 3 - 0، بصالة شباب الأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية للكأس الغالية ستقام يوم 29 أبريل الجاري في أبوظبي، مع العلم أن بني ياس توج في الموسم الحالي بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ولكأس السوبر، فيما توج الجزيرة بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

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