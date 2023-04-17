دراجو "شباب الأهلي يسيطرون على المراكز الأولى في سباق رمضان للمضمار بالشارقة

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سيطر دراجو شباب الأهلي على منافسات سباق رمضان للمضمار والذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات، في مضمار زايد بالشارقة.

وأقيمت منافسات البطولة بمشاركة أكثر من 20 دراجا من 6 أندية هي أبوظبي وشباب الأهلي والنصر والشارقة ومصفوت ودبا الحصن.

وتوج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الفائزين بالسباق في حضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

وأسفر سباق المطاردة الفردية عن فوز دراج شباب الأهلي وليد النقبي بالمركز الأول، فيما جاء محمد المنصوري ثانيا، وأحمد المري من نادي أبو ظبي ثالثا.

وفي سباق الكيلو، فاز دراج شباب الأهلي محمد المنصوري بالمركز الأول وجاء طلال البلوشي من نادي أبوظبي ثانيا، وحمدان حسن من نادي شباب الأهلي ثالثا.

وفي سباق الاقصاء، تصدر شباب الأهلي المراكز الثلاثة الأولى عن طريق كل من سيف العامري، وحمدان أحمد حسن، ومحمد المنصوري.

وقال منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات : إن إقامة السباق يأتي تأكيدا لدور الإتحاد لدعم لاعبي الأندية والمنتخب الوطني من أجل الاستحقاقات المقبلة والتي تتطلب المزيد من العمل والتدريبات من أجل المشاركة بقوة في جميع البطولات، حيث يشارك المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة في أكثر من بطولة أبرزها سباق الطريق بتايلاند، والمضمار بماليزيا.

وأضاف: "يواصل اتحاد الإمارات للدراجات سياسته الرامية إلى دعم لاعبيه في مختلف المنافسات، خاصة في ظل التطور اللافت الذي تشهده اللعبة وزيادة أعداد الدراجين الأمر الذي يتطلب مجهودا مضاعفا للوصول إلى الجهازية الكاملة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشار بوعصيبة إلى أن الاتحاد وفي اطار دوره لدعم منتسبيه نظم دورة للمدربين والفنيين والحكام، تتعلق بتفاصيل سباقات المضمار، ويقدمها عبد الله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني حيث تختتم غدا الثلاثاء.

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