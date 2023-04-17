جودو الإمارات يتحضر بقوة لبطولة العالم

المصدر: طوكيو - البيان

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم، المرحلة الأخيرة من الإعداد لبطولة العالم، وذلك خلال معسكره التدريبي المقام حالياً في اليابان، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو، وجامعة توكاي اليابانية. وتركز المرحلة الأخيرة من الإعداد على الجوانب الفنية والمهارية والخططية، بالتوازي مع دراسة أداء المنافسين المحتملين لتجهيز التكتيك المناسب لكل واحد منهم.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم للجودو، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو المقبل، حيث سجلت حتى الآن 84 دولة للمشاركة في الحدث، من بينهم 7 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوتي، إضافة إلى البلد المضيف قطر.

وكانت المرحلة الأولى من الإعداد لمنتخبنا في اليابان، قد شهدت التركيز على الجوانب البدنية والنفسية والتأهيلية، بإشراف كوادر متخصصة في تلك المجالات.

وتضم قائمة منتخبنا التي ستشارك في المونديال.. اللاعبة باتسو ألتان في موزن تحت 57 كغم، واللاعب شفيلي غرام في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وغريغوري أرام في وزن تحت 90 كغم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كغم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كغم.

ويشرف على تدريب المنتخب الأول، اللاعب السابق فيكتور، بينما يرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو البعثة على ضرورة بذل كل الجهد، لتحقيق مشاركة إيجابية في بطولة العالم المقبلة، التي ستكون تجربة استباقية حقيقية لأولمبياد باريس 2024، التي يستهدف الاتحاد منها الفوز بميدالية أولمبية.

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