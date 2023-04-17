شباب الأهلي بطل كأس «بن حيدر» للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق شباب الأهلي، بلقب بطولة كأس «عمر بن حيدر» للكاراتيه الثانية لمسابقة كوميتيه جماعي للناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات لموسم 2022 - 2023، والتي أسدل الستار على منافساتها المثيرة على صالة المزهر الرياضية بدبي بمشاركة 149 لاعبة ولاعب مثلوا 8 أندية هي، شباب الأهلي، الشارقة، اتحاد كلباء، الذيد، فلج المعلا، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، إضافة إلى نادي مصر في العين.

وبعد تنافس ثلاثي مثير بين فرق شباب الأهلي والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لخطف الصدارة، تمكن شباب الأهلي من حسم الصراع، وخطف صدارة البطولة بفارق ميدالية فضية واحدة والتتويج باللقب، بعد أن فاز بالمركز الأول، جامعاً خمس ميداليات متنوعة «ذهبيتان وفضيتان وبرونزية»، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً بحصوله على 6 ميداليات «ذهبيتان وفضية و3 برونزيات»، فيما حل الشارقة الرياضي ثالثاً بعد أن حصل على 4 ميداليات «ذهبيتان وبرونزيتان»، ونال اتحاد كلباء، المركز الرابع بحصوله على ميداليتين فضيتين.

تتويج

حضر الختام وتتويج الفائزين، المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وأسفرت مباريات فئة جماعي الناشئات عن فوز الشارقة بالمركز الأول، وشباب الأهلي ثانياً، والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالث مكرر، وفي فئة جماعي الآنسات، حل شباب الأهلي أولاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، وفريق مصر في العين ثالثا، وفلج المعلا ثالث مكرر.

وفي فئة جماعي السيدات، فاز شباب الأهلي بالمركز الأول، وفلج المعلا ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وفي فئة جماعي الناشئين، فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالمركز الأول، وجاء اتحاد كلباء ثانياً، والشارقة ثالثاً، وشباب الأهلي ثالث مكرر، وفي فئة جماعي الشباب، فاز الشارقة بالمركز الأول، وحل شباب الأهلي ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وفريق مصر في العين ثالث مكرر، وفي فئة جماعي الرجال، فاز الشارقة بالمركز الأول، وجاء اتحاد كلباء ثانياً، والذيد ثالثاً.

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