اتحاد الإمارات للرياضات البحرية يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي

المصدر: وام

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شارك اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية الذي عقد في امستردام الهولندية خلال الفترة من 14 إلى 16 ابريل الجاري لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية وجميع أنواع الرياضات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.

شارك في الاجتماع كل من سعادة أحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وسعادة أحمد ابراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وقال أحمد الحوسني إن الاجتماع استعرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية للعام 2023_2026 التي قدمها رئيس الاتحاد الايطالي الدكتور رافئيللي كيولي والذي أثنى على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات في خارطة الرياضات البحرية العالمية من خلال الدور الملموس لاتحاد الرياضات البحرية والأندية الإماراتية أو من خلال مشاركة سفراء رياضة الإمارات في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والدولية وجدارتهم المستمرة بالصعود إلى منصات التتويج.

ولفت الحوسني إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية أشاد بدعم المسؤولين في دولة الإمارات لكافة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد الدولي وتوفير كافة الاحتياجات وعلى رأسهم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وجميع أعضاء الاتحاد، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

يذكر أن الإمارات تملك 4 مقاعد بعضوية لجان الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي وتطمح للمزيد من التواجد الإماراتي والعربي ومن المقرر ترشيح أعضاء في لجنة الفورمولا واللجنة الفنية ولجنة البيئة البحرية ولجنة الموتو سيرف.

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