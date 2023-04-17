"المشي من أجل الدمج" يستقطب 1100 مشارك في "جزيرة الحديريات"

المصدر: وام

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نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي مسيرة "المشي من أجل الدمج"، لمسافة 3 كلم بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بالشراكة مع دائرة تنمية المجتمع ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص - بإدارة مركز "نيو إنجلاند للأطفال"، وبحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

وتعد المسيرة هي الأكبر من نوعها، بتواجد 1100 مشارك ومشاركة، بهدف تسليط الضوء على أهمية استيعاب وقبول مختلف الأفراد في المجتمع، بما يشمل جميع قدراتهم المتعددة.

وانطلقت المسيرة من مضمار أبوظبي للدراجات، وعبر ممشى الحديريات التراثي، وسط تواجد عائلات وأصدقاء أصحاب الهمم، لدعمهم ومساعدتهم على التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، ولتوعية المجتمع بأفضل سبل استغلال مهاراتهم ودمجهم اجتماعياً.

كما تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة المختلفة لنشر روح الدمج والترابط بين جموع الحاضرين وأصحاب الهمم وعائلاتهم، كالتقاط الصور الجماعية وممارسة الألعاب وتوفير الفحوصات الصحية السريعة والمحادثات التوعوية لعائلات أصحاب الهمم من قبل متخصصين وتقديم ميداليات للمشاركين وللشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي إن ارتفاع عدد المشاركين في مسيرة هذا العام يعكس زيادة الوعي بأهمية دمج أصحاب الهمم بين أفراد المجتمع، فهم بما يملكونه من قدرات خاصة ومجالات اهتمام فريدة، يستطيعون المساهمة بفعالية لخلق مجتمع أفضل.

وأكد حرص الأولمبياد الخاص على تمكين اللاعبين ودمجهم في مختلف مجالات الحياة بشكل منصف، مقدما الشكر لدائرة تنمية المجتمع على المشاركة في نسخة هذا العام، ولمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، وجميع الجهات المشاركة في الأمور التنظيمية واللوجستية".

وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع أن مشاركتهم في المسيرة المجتمعية، ترسخ أهمية الفعاليات والمبادرات التي تندرج تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، في سبيل دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وقالت : " نسعى لتحويل أبوظبي إلى مدينة مهيأة لأصحاب الهمم من أجل توفير سبل العيش الكريم لهم، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم دور كبير في التنمية المستدامة والشاملة " .

وعبرت الدكتورة بام أولسن، المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، عن الفخر بالتعاون المستمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ودائرة تنمية المجتمع في هذه المسيرة للسنة الثانية على التوالي، لتعزيز التلاحم بين جميع الأفراد في مجتمع أبوظبي لنشر مفهوم الدمج ودعم أصحاب الهمم.



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