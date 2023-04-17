مليحة والجزيرة يعمقان جراح الحصن والوصل في أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق مليحة مسيرته الناجحة في دوري رجال اليد، عندما عاد من الساحل الشرقي بفوز عريض على مضيفه فريق دبا الحصن بالنتيجة الأكبر بمسيرة البطولة، وبفوز 40/34، والشوط الأول 25/20، ليحافظ على المركز الرابع برصيد 11 هدفاً، وعمق بختام المباراة جراح مضيفه فريق دبا بالخسارة الخامسة له بمسيرته بالبطولة، والتي وضعته بالمركز الثامن الأخير برصيد 5 نقاط.

وبالجولة الخامسة نفسها بالدور النهائي لبطولة دوري رجال اليد تلقى الوصل في عقر داره خسارة رغم صعوبتها أمام ضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 27/‏‏29، والشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 14/‏‏14، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة وضعته في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مليحة الرابع، وعمقت الخسارة جراح الوصلاية، التي وضعتهم بالمركز السابع قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفريق فوزاً وحيداً بهذا الدور، والذي جاء على حساب دبا الحصن 31/‏‏37.

نظام

وفي ختام الجولة الخامسة للدور النهائي للبطولة الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد بطل الموسم 2022 - 2023، وقبل ختام البطولة بجولتين، حافظ فريق الشارقة على الصدارة برصيد 17 نقطة، بل اقترب بدرجة كبيرة من حسم اللقب والمحافظة عليه للسنة السابعة على التوالي، وشباب الأهلي بالوصافة برصيد 15 نقطة، والعين ثالثاً برصيد 12 نقطة، ثم مليحة والجزيرة ورصيد كل منهما 11 نقطة، ثم النصر والوصل ودبا الحصن في المركز الأخير.

وتتوقف المسابقة بعد هذه الجولة بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات، ثم تُلعب الجولتان الأخيرتان المتبقيتان، حيث تقام الجولة السادسة في 2 مايو المقبل، والجولة السابعة الأخيرة في ختام الدور النهائي للبطولة في 6 مايو، ليسدل الستار على هذه النسخة التي لعبت على ثلاث مراحل، تليها مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويختتم الموسم ببطولة النخبة بين الأربعة الكبار بموسم اليد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز