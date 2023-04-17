شباب الأهلي يحصد درع الطاولة وطائرة الشباب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توّج شباب الأهلي بطلاً لكأس الكرة الطائرة لفئة الشباب للموسم الجاري 2022 - 2023، عقب فوزه في المباراة النهائية على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جرت بصالة نادي النصر، وانتهت أشواطها لمصلحة «فرسان دبي» بنتائج 28 - 26 و25 - 18 و25 - 15.

قام بتتويج شباب الأهلي في صالة نادي النصر عبدالعزيز سلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بحضور عوض المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، ثم انتقل الفريق للاحتفال بصالة نادي شباب الأهلي، بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي رئيس اتحاد كرة الطاولة، والفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وماجد سلطان، عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي المدير التنفيذي للقطاع.

وكان شباب الأهلي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي على النصر، وفي دور الثمانية على خورفكان بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة، وضمت قائمة شباب الأهلي اللاعبين طلال أحمد حمزة، جواد محمد، يوسف درويش، محمد حميد شانبيه، علي محمد صالح، حمد يوسف، فيصل سليمان، علي خليل، خالد مبارك، مايكل أجوجو، راشد سعيد محمد، خليفة حسين حديد، عيسى ناصر، وعدنان أمجد، ويقود الفريق المدرب محمد عنتر، ويعاونه الإداري سهيل السويدي، والمشرف الإداري للمراحل السنية عدنان سمحان.

على جانب آخر، توج داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، وبحضور الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، فريق شباب الأهلي بدرع لقب الدوري للموسم الجاري 2022 - 2023.

ونال شباب الأهلي اللقب للمرة الثانية على التوالي من دون هزيمة في الأدوار النهائية للمسابقة، بعدما حسم بطولة الدوري في الجولة قبل الأخيرة، وواصل تفوقه في ختام مبارياته بالفوز على فريق الوصل بنتيجة 4 - 1. وقلّد الهاجري أبطال شباب الأهلي بدرع الدوري والميداليات الذهبية، وشهد التتويج ماجد سلطان، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقطاع، وحسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد تنس الطاولة، وأحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد تنس الطاولة.

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