المصدر: وام

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توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفائزين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو 2023، في فئتي تحت 14 عاماً وفئة الكبار، وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وهنأ سموّهما، خلال هذه الزيارة، الفائزين على ما حققوه من انتصارات؛ كما أشاد سموّهما بالدور المهم الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو في رعاية المواهب الشابة والنهوض بهذه الرياضة في الدولة.

رافق سموّهما، خلال هذه الفعالية، سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الأندية.

وتوج نادي بني ياس بالمركز الأول لمنافسة الرجال، وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً؛ أما في منافسة السيدات، فقد تصدر أيضاَ نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني، وجاء العين ثالثاً.

وضمن منافسة تحت 14 عاماً للبنات، حقّق فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، فيما حلّ بني ياس ثانياً؛ وفي منافسة الأولاد تحت 14 عاماً، تَصدّر العين البطولة، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياَ.

وهنأ سعادة عبدالمنعم الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بأداء جميع اللاعبين وما أظهروه من مهارات وقدرات فنية وكفاءة عالية؛ وتوجه بالشكر للأندية على دورها المهم في رعاية المواهب الشابة والصاعدة، وإعداد جيل جديد من الرياضيين المتميزين في بيئة تنافسية تساعد في الكشف عن المواهب الوطنية وصقلها لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية.

حمدان بن محمد بن زايد وزايد بن محمد بن زايد يتوجان الفائزين بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو 2023@uaejjfhttps://t.co/3d9IbhzFN5 pic.twitter.com/QB9v8nzEpt — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 16, 2023

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