شباب الأهلي يقترب من لقب دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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وضع شباب الأهلي يده على درع الدوري العام لكرة السلة بفوزه على ضيفه النصر بنتيجة 86-80، في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما على ملعبه، ونجح شباب الأهلي في قلب تأخره لفوز غالٍ، حيث تقدم النصر في الربع الأول 28-18 ورد شباب الأهلي في الثاني 28-24 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 52-46، ونجح شباب الأهلي في كسب الربع الثالث 18-12 ليتعادل الفريقان 64-64 قبل انطلاقة الربع الأخير الذي كسبه شباب الأهلي 22-16، ويلتقي الفريقان في ملعب النصر يوم السبت 29 أبريل الحالي وفي حال فوز النصر يحسم اللقب في مباراة فاصلة حدد لها موعد افتراضي يوم 5 مايو المقبل.

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