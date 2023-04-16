لا مفاجآت في ربع نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهلت أندية شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة والعين إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة من دون أي مفاجآت في آخر مسابقات الرجال للطائرة بالموسم الجاري، الذي تقام مباراتاه يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي شباب الأهلي مع العين، في صالة نادي الجزيرة، وبني ياس مع الجزيرة، في صالة نادي الوصل.

نجاح

ونجحت الأندية الأربعة في الوصول إلى المربع الذهبي، بعد اجتيازها للدور الثمانية، إذ فاز شباب الأهلي على عجمان 3-1، في مباراتهما بصالة نادي الوصل، بنتائج أشواط 20-25 و25-17 و25-23 و25-22، وفاز بني ياس على النصر 3-0، في صالة نادي العين، بنتائج أشواط 25-20 و25-20 و26-24.

فيما تأهل الجزيرة بفوزه على الوصل 3-1، في صالة القطارة بمدينة العين في ربع النهائي، بنتائج أشواط 23-25 و25-14 و25-17 و25-23، والعين بفوزه على حتا 3-0، في صالة نادي شباب الأهلي، بنتائج أشواط 25-19 و25-19 و25-18.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية للكأس الغالية ستقام يوم 29 أبريل الجاري في أبوظبي، مع العلم بأن بني ياس توج في الموسم الحالي بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة رجال، ولكأس السوبر، فيما توج الجزيرة بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز