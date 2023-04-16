الشارقة وشباب الأهلي يتألقان في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل فريق رجال الشارقة لكرة اليد نغمة الانتصارات، والمحافظة على الصدارة عقب فوز مهم على ضيفه فريق العين بنتيجة (32 - 22)، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري العام لكرة اليد، على صالة نادي الشارقة الرياضي.

وبنفس الجولة استمر شباب الأهلي بمطاردة صدارة الشارقة عقب فوزه على مضيفه فريق النصر ٢٨/٢٦ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، واستمر فريق العين بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة والنصر بمركزه السادس برصيد 8 نقاط.

وشهدت مجريات الشوط الأول لمباراة الشارقة وضيفه العين ندية بين الفريقين لينتهي (12-10) لصالح صاحب الأرض، وفي الشوط الثاني فرض الشارقة سيطرته وظهرت الفوارق الفنية لصالح حامل اللقب ومتصدر المسابقة، حيث تفوق الشارقة بنتيجة (20 - 12)، لينهي المباراة بنتيجة عريضة 32/‏‏‏‏‏‏22.

ندية وإثارة

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً رغم صعوبته بعقر دار فريق النصر بفارق هدفين حسمها في نهاية المباراة الماراثونية «المجنونة» والتي شهدت الندية والإثارة بين طرفيها طوال شوطي المباراة بتبادل التقدم والذي لم يتجاوز الأهداف الثلاثة، ونجح فريق شباب الأهلي بالتقدم بنهاية الشوط الأول بنتيجة 13/‏‏‏‏‏‏12.

وشهد الشوط الثاني مزيداً من الإثارة والتحدي داخل الملعب وخارج حدوده عكستها الندية بالأداء والنتيجة بتبادل التقدم والتي حبست أنفاس الفريقين ومسؤوليهما الإداريين والفنين في ظل التوتر الذي طغى على معظم مجريات اللعب في الاعتراض على العديد من قرارات الحكمين شهاب أحمد وسلمان عبدالله ورغم كل تلك المواقف الحرجة نجح شباب الأهلي في حسم النتيجة النهائية لصالحة ٢٨/٢٦.

بطاقات وإيقافات

كما شهدت المباراة العديد من الإيقافات المؤقتة للعديد من لاعبي الفريقين إلى جانب البطاقات الصفراء وحتى الحمراء وأعقبتها البطاقة الزرقاء التي طالت لاعب النصر عبدالله خميس عبدالله مما استدعى الحكمين ومساعديهما على الطاولة محمد القريشي ونبيل عبدالله والمراقب الفني فاضل غلوم لكتابة تقرير مرفق حول هذه الواقعة وفق قانون اللعبة، وشهد المباراة ماجد أهلي مشرف اللعبة بقلعة الفرسان وهنأ اللاعبين عقب ختام المباراة.

المباراة الأخيرة

وعلمت «البيان» من مصادر مقربة بأن مباراة النصر كانت الأخيرة للمدرب الجزائري كمال عقاب مع شباب الأهلي، فيما تقرر إسناد المسؤولية الفنية إلى المدرب المصري حسين زكي خلال بقية مباريات الدوري وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة النخبة المقبلتين، ويستمر معه مساعد المدرب عمر أحمد.

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