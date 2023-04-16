شباب الأهلي يتوّج بلقب مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق شباب الأهلي بلقب كرة القدم في ختام مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني الذي اسدل عليه الستار أول من أمس، بتكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومتطوعين، ,حلق فريق المدربين بلقب الكرة الطائرة، وحصل ياسين شارني على لقب المدرب المميز.

من ناحيته أعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته بنجاح المهرجان، مثمناً الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» في كل المجالات واصفاً إياهم أنهم أصحاب همة عالية غيروا أفكار الآخرين، وهم مثّلوا الروح الرياضية السامية من خلال هذا المهرجان.

ووجه بالرقاد الشكر إلى شركاء النجاح وأولياء أمور المشاركين في المهرجان الذين حفزوا أبناءهم للتواجد في مثل هذه الفعاليات المجتمعية المهمة لتحقق هذه النسخة من المهرجان أهدافها المنشودة، والتي أسعدت «أصحاب الهمم» والمشاركين في الفعاليات المختلفة وأولياء أمورهم.

من جانبه، أثنى ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي على جهود فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي مساعد المدير التنفيذي و«فرسان النادي» وشركاء النجاح والمتطوعين الذين رسموا صورة رائعة عن قيمة العمل التطوعي.

وقال: محظوظون بالدعم المستمر مما كان له المرود الإيجابي على مسيرة النادي في كل المجالات لتحقيق الطموحات المطلوبة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد مما أسهم في وصول النادي إلى مصاف الأندية العالمية.

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