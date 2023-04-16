شرطة أبوظبي بطل سباق «الدراجات الهوائية» في الألعاب الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت شرطة أبوظبي لقبها الثامن في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي بفوزها بسباق الدراجات الهوائية لمسافة 60 كلم، الذي احتضنته جزيرة الحديريات.

وشهدت البطولة منافسة قوية أسفرت عن فوز وليد النقبي من شرطة أبوظبي بالمركز الأول، ومحمد البلوشي من «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بالمركز الثاني، وفيصل حجار «شرطة أبوظبي» بالمركز الثالث.

وكانت شرطة أبوظبي فازت بسباق الدراجات الهوائية للسيدات أيضاً، بجانب ألقاب اللياقة البدنية رجال وسيدات وسباقي الجري رجال وسيدات، وتنس الريشة للسيدات والكرة الطائرة «رجال».

من جهته، هنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي الفرق الفائزة على تميزها في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، وتحقيقها مستويات رياضية متميزة وريادية تؤهلها لتصدر المشهد الرياضي في العاصمة أبوظبي وتعزز من ترشيحها للمشاركة بتميز في مختلف البطولات الإقليمية والعالمية.

في حين، أشاد العميد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، بالجهود الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي من خلال فرقها المتميزة في مختلف السباقات والتحديات الرياضية.

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