شرطة دبي تكرّم الفائزين في «رمضانية القوز»

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

والعقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، ختام بطولة القوز الرمضانية، التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة بر دبي، بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين، بمشاركات واسعة بين الجاليات، الذين تنافسوا في رياضة كرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل.

حضر الختام الدكتور صالح المخدوم، من حدائق دبي - بلدية دبي، ومعتز بالله الشريف، من مجلس دبي الرياضي، وعبدالله الكوهجي، من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخليفة ضاحي، من جمارك دبي، وحميد السويدي، مدرب منتخب الإمارات الشاطئية - موانئ دبي العالمية، وإبراهيم المنصوري، محاضر دولي لحكام كرة القدم الشاطئية، وفاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والفرق المشاركة.

تواصل

وأكد العميد السعدي أن بطولة القوز الرمضانية جاءت في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، بما يجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد، وهو ما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، إلى جانب تعزيز القيم التي ترسخها مبادرة الروح الإيجابية بفعالياتها وأنشطتها المستمرة، كالتسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، وتقبل ثقافة الآخرين، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي.

وكرم العميد أحمد السعدي، يرافقه العقيد الشحي، الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين ببلدية دبي - حدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجمارك دبي.

ومستشفى آدم فيتال، وأكاديمية اتحاد الصفا، مثنياً على جهودهم التي أسهمت في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها، خاصة وأن البطولة شهدت إقبالاً من الفرق، بواقع 16 فريقاً تنافست في كرة القدم للكبار، و8 فرق في الناشئين، و7 فرق في كرة الطائرة، و8 فرق في شد الحبل.

أبطال

ثم كرم العميد السعدي أبطال الدورة، حيث توج فريق القوز بالمركز الأول في منافسات شد الحبل، يليه فريق الروح الإيجابية، الذي نال المركز الثاني، كما كرم فريق تيكوم، الذي حاز المركز الأول في منافسات كرة الطائرة، تلاه فريق القوز فولي A بالمركز الثاني.

تتويج

ثم تتويج فريق أكاديمية بلوفهود الحائز المركز الأول في منافسات الناشئين لكرة القدم، تلاه فريق الصفا بالمركز الثاني، وكذلك تكريم فريق الاستقلال الحائز المركز الأول في منافسات كرة القدم للكبار، تلاه فريق أكاديمية بيتش الحاصل على المركز الثاني، وفريق الماس الحائز المركز الثالث، كما تم تكريم أفضل حكم، وأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة.

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