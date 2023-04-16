«دبي الرياضي» يثمّن الشراكة مع رعاة بطولة «ند الشبا»

المصدر: دبي- البيان

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ثمن مجلس دبي الرياضي الدور المهم، الذي لعبته الدوائر الحكومية والشركات الراعية في إنجاح النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، التي اختتمت منافساتها، الاثنين الماضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها» وتعد الحدث الرياضي الأبرز، والأكبر من نوعه، خلال شهر رمضان، وقام بتكريم الرعاة في ختام الدورة كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وسجلت النسخة العاشرة من دورة ند الشبا مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 8 ألعاب مختلفة هي: الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو والمبارزة، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم.

وضمت قائمة رعاة دورة ند الشبا 26 راعياً، من بينها الراعون الرئيسيون: سوق دبي الحرة وشركة الطاير للسيارات، والشركاء الاستراتيجيون هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ومركز تداوي الطبي، وشركة بلان بي، والشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام، وتضم قائمة الشركاء الداعمين إف تي إن إف تي، وشركة مرطبات دبي أكوافينا وبيبسي، بالإضافة إلى رعاة فرق الكرة الطائرة.

وحرص مجلس دبي الرياضي على تكريم الراعين الرئيسيين تقديراً لاستمرار أداء دورهما في دعم تنظيم الدورة وتكريم جماهيرها بجوائز قيمة، منذ انطلاقها، حيث مثلت رعايتهما دوراً أساسياً في نجاح النسخة العاشرة من الدورة باعتبارها الحدث الأهم، والذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع، وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي، ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع، من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل، وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة، التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.

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