نهائي «ملّاك وشركاء» البولو اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تختتم بطولة كأس ملاك وشركاء البولو 2023 اليوم التي شهدت مشاركة 4 فرق معظم عناصرها من الشباب المواطنين، وبهانديكاب 8 جول لكل فريق.

حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور مباراتين، تجمع المباراة الرئيسة بين فريق صقور دبي ومنافسه فريق أسود دبي، فيما يسبق المباراة المرتقبة مباراة كأس الترضية، وتجمع بين فريق نمور دبي وفريق نسور دبي.

وكان محمد الحبتور قاد فريقه صقور دبي إلى الفوز على منافسه فريق نسور دبي بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف بعد مباراة قوية، خصوصاً شوطيها الأول والثاني اللذين اتسما بالندية نسبياً إلا أن الصقور حلقت بالفوز منذ اللحظة الأولى من شوط المباراة الرابع، حيث سجل محمد الحبتور وحده أربعة أهداف «سوبر هاتريك» وشكل مع رجا أبو الجبين ثنائياً متفاهماً ومتألقاً.

أما المباراة الثانية فقد حقق فيها فريق أسود دبي فوزاً مستحقاً وبسبعة أهداف مقابل هدفين ونصف على نمور دبي بعد مباراة لم يجد فيها الأسود منافسة حقيقية، حيث لم يصمد النمور طويلاً.

وتعد كأس الشركاء والملاك البطولة قبل الأخيرة للموسم.

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