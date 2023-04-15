4500 مشارك في«رياضة قبل الإفطار» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثامنة من «رياضة قبل الإفطار»، التي بدأت فعالياتها من تاريخ 25 مارس الماضي.

حيث أقيمت هذا العام في 19 موقعاً متنوعاً بالإمارة، بمشاركة أكثر من 4500 رياضي من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، على تميز الفعالية هذا العام وتحقيقها نجاحات ومشاركات مميزة لأندية الإمارة ومختلف فئات المجتمع.

وأشاد الحزامي بمساهمات المؤسسات والجهات التي أسهمت في إنجاح النسخة الثامنة، بما يؤكد أنه تضافرت كل الجهود لتأكيد أن رياضة قبل الإفطار هي إحدى أهم فعاليات المجلس السنوية المجتمعية الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعرب ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، عن سعادته بالإقبال الكبير .

والذي يبرهن على أن الرسالة وصلت وأن الرياضة أصبحت ثقافة مجتمعية عند نسبة كبيرة من سكان الشارقة من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع عدد من أندية الإمارة والمؤسسات والجهات الحكومية في مختلف المواقع، وتبارى الجميع في توفير أفضل السبل للمشاركين الذين زاد عددهم كثيراً مقارنة بالعام الماضي.

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