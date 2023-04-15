شباب الأهلي بطل تحت 16 سنة

المصدر: دبي - البيان

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حصد فريق نادي شباب الأهلي بطولة كأس الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة للموسم الرياضي 2022-2023، بعد تغلبه على فريق نادي الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جرت أول من أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي.

سجل هدفي شباب الأهلي اللاعب أدم قمحاوي (42) واللاعب حمزة الصديق (65).

وقام محمد علي سرور رئيس قسم المسابقات في اتحاد الكرة بتتويج لاعبي شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

حصد فريق شباب الأهلي لقب وكأس البطولة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على حساب نادي خورفكان بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، وبالنتيجة ذاتها نجح في التأهل من دور الأربعة إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي النصر، وواصل تألقه بحسم كأس البطولة على حساب نادي الإمارات بهدفين نظيفين.

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