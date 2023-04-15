اختتام بطولة «الفرجان الرمضانية» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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اختتمت أول من أمس بطولة «الفرجان الرمضانية لكرة القدم»، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، بتتويج فريق «جي سي سي ساند» بلقب النسخة الحادية عشرة من البطولة.

وشهد التتويج الدكتور محمد عبداللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وخلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي القطاع الرياضي والشخصيات المجتمعية.

وأكد خلف سالم بن عنبر أن بطولة الفرجان تعد ملتقى سنوياً يحفز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزز روح الانتماء والعطاء في المجتمع، وأشاد بالمستويات القوية التي ظهرت عليها الفرق المشاركة.

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