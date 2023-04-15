أغلى كؤوس الطائرة.. ختام قوي للموسم على ملاعب محايدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، لها مكانة خاصة وقيمة كبيرة لدى جميع أندية الدولة، علاوة على كونها آخر بطولات الموسم.

وتتواصل البطولة التي تختتم 29 أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق هي شباب الأهلي والنصر والوصل والعين وبني ياس وعجمان وحتا والجزيرة، حيث يتضمن دورها الأول إقامة 4 مباريات يلتقي خلالها شباب الأهلي مع عجمان، وحتا مع العين، والنصر مع بني ياس، والوصل مع الجزيرة، وذلك على ملاعب محايدة.

وتوقع السلمان بأن يشهد المستوى الفني لآخر بطولات الموسم المحلي ارتفاعاً كبيراً في المنافسة على لقبها نتيجة عدة أسباب.

وأوضح أن إقامة البطولة في أعقاب منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، يمكن أن يستثمر النجاح الكبير الذي حققته اللعبة في تلك البطولة، وما صاحبها من ندية ومنافسة كبيرة بين الفرق المشاركة التي ضمت عدداً من لاعبي أندية المسابقة، علاوة على الدعم والنجاح الجماهيري الذي نتمنى استمراره أيضاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

دعم

وقال: «دعمت عدد من الفرق صفوفها بمجموعة من اللاعبين الأجانب الذين ظهروا بمستوى متميز في دورة ند الشبا، وفق لوائح البطولة التي تسمح بذلك، وهو ما سيكون له انعكاسه على ارتفاع مستوى المنافسة، خصوصاً في ظل رغبة جميع الفرق للفوز باللقب».

وتعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، هي رابع بطولات الموسم المحلي، حيث فاز بني ياس بلقبي الدوري وكأس السوبر، بينما نال الجزيرة لقب بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وأشار السلمان إلى أن آخر بطولات اللعبة كانت بطولة السوبر التي شهدت مستوى فنياً ومنافسة كبيرة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستفوقها من حيث القوة والمنافسة، خصوصاً أنها تقام بنظام خروج المغلوب من أول أدوارها مباشرة.

ومن المقرر أن يلتقي في الدور نصف النهائي الفائزان من مباراتي شباب الأهلي مع عجمان، وحتا مع العين، في حين يلتقي على الطرف الآخر الفائزان من مباراتي النصر مع بني ياس، والوصل مع الجزيرة، على ملعبين محايدين أيضاً، على أن يلتقي الفائزان في النهائي في أبوظبي يوم 29 أبريل.

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