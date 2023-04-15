اليابان تكرّم ناصر التميمي بـ «وسام الشمس المشرقة»

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نيابة عن الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قام أكيو إيسومانا سفير اليابان لدى الدولة، أول من أمس بمقر السفارة في أبوظبي، بتسليم ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية نيابة عن الحكومة اليابانية، لدوره البارز في توطيد العلاقات الرياضية بين شباب البلدين ومساهمته في طفرة الجودو الآسيوي من خلال عمله المخلص الدؤوب في عضوية الاتحاد الدولي للجودو طيلة الـ20 سنة الماضية، كذلك مشاركته الفعالة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو من خلال التنسيق الإداري للاتحاد الدولي مما أسهم في إنجاح الدورة.

ويعتبر التميمي من بين أبرز الشخصيات الرياضية التي أسهمت في دعم مسيرة اللعبة على مستوى المنطقة منذ أن نال ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو IJF في دورة 2007.

من جانبه أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالتكريم الذي صادف أهله تقديراً لجهود التميمي على كل المستويات الرياضية ، وثمن جهود سفارة اليابان لدى الدولة وتعاونها المستمر الذي أسهم في توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية منذ سنوات، ودعوة البطل الياباني العالمي الكبير ريكي ناكايا لزيارة البلاد أخيراً.

والذي قام بتقديم سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية في الفجيرة والمنطقة الشرقية والشارقة وأبوظبي وسط مشاركة واسعة من اللاعبين الصاعدين والواعدين، كما أسهمت السفارة في تعاقد الاتحاد مع المدرب الياباني أشيدوا كوكي، الذي وضع بصمة مضيئة في مجال المراحل العمرية المختلفة، ما يؤكد التخطيط السليم والمنهج المدروس الذي يسير عليه الاتحاد الذي تنتظره نقلة جديدة من خلال مقره الجديد.

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