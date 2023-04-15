منتخب القوس والسهم يشارك في 5 بطولات

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الإمارات للقوس والسهم خلال الفترة المقبلة في 5 بطولات محلية ودولية، تتضمن دورة الألعاب الآسيوية، في سبتمبر وأكتوبر المقبلين وبطولة العالم في برلين من 29 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين، والبطولة العربية في نسختها الـ 12 للفئات «رجال وسيدات وشباب وشابات» في تونس من 25 أبريل الحالي إلى 1 مايو المقبل، وبطولة سلوفينيا من 12 إلى 14 مايو المقبل.

فيما تقام بطولة داخل الصالات على المستوى المحلي، يومي 5 و6 يونيو المقبل، بينما اختبارات المنتخب الوطني من 23 إلى 25 يونيو. وأكد عادل الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس لجنة المنتخبات أن التوجه لمشاركة منتخب القوس والسهم في البطولات المحلية والخارجية المقبلة.

جاء بعد دراسة متكاملة من الجوانب الفنية التي تحقق الرؤية الاستراتيجية للاتحاد، وتتماشى مع توصية البريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب وعادل رجا المدير الفني للاتحاد، وقال: هذه المشاركات تعود بالفائدة والنفع على اللاعبين من خلال قوة الاحتكاك، وأهمية المنافسات، والفترة الزمنية المناسبة للمشاركة والبلدان المستضيفة، بما يتوافق مع التوجهات الخاصة بالإعداد والتأهيل للاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز