المري: شرطة دبي تدعم الرياضة والرياضيين بمنظومة تخصصية

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي لكرة السلة بالكراسي المتحركة، الفائز بالمركز الأول ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، مشيداً بجهود فرق شرطة دبي الرياضية، التي أثمرت تحقيق بطولات عدة، مهنئاً إياهم على هذا الإنجاز.

وأكد معالي الفريق المري دعم القيادة لأبنائها الرياضيين في إطار السعي نحو تحقيق النتائج المشرفة التي تضاف إلى تاريخ شرطة دبي، وهو ما ينعكس إيجاباً ويتجلى في المستوى العالي للمشاركين بالبطولات، مقدماً لهم الشكر على النجاح المستمر.

وأضاف إن «هذا الإنجاز يمثل انعكاساً لجهود كافة القائمين والمشاركين في البطولة، وحرصهم على وضع الخطط والبرامج التدريبية، ما أسهم بشكل كبير في حصول شرطة دبي على المركز الأول، والمحافظة على المنجزات الرياضية السابقة من بطولات متنوعة، وسنبقى مستمرين في السعي لمزيد من المراكز الأولى في البطولات الرياضية والشرطية».

برامج

وبين معالي الفريق المري أن شرطة دبي لديها منظومة تخصصية لدعم الرياضة والرياضيين في شرطة دبي، من خلال البرامج والتسهيلات وأنظمة عمل تساعدهم على الاستمرار في ممارسة هواياتهم، والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

ختام

وفي الختام تمنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري لجميع الرياضيين دوام التقدم نحو إنجازات رياضية تضاف إلى تاريخ شرطة دبي.

وأعرب النقيب عبدالله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، عن سعادته بالإنجاز الرائع الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي بتتويجها ببطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي تعد الحدث الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان.

ذهبية

وقال إن فريق شرطة دبي يعتبر أول فريق يحصل على ذهبية في دورة ند الشبا الرياضية، لافتاً إلى أن البطولة شهدت تحدياً كبيراً بين جميع الجهات الحكومية المشاركة من أجل الحصول على اللقب، لكن فريق شرطة دبي تمكن من حصد المركز الأول بجهود الشباب والفريق ودعم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

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