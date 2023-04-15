مباراتان في ختام الجولة الخامسة لدوري اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستكمل، في العاشرة من مساء اليوم، الجولة الخامسة لدوري رجال اليد بمباراتين لتحسين المراكز.

حيث يستقبل في المباراة الأولى الوصل السابع برصيد 6 نقاط فريق الجزيرة الخامس برصيد 8 نقاط، والمباراة الثانية يحل فيها فريق مليحة الرابع برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة ضيفاً على فريق دبا الحصن الثامن 4 نقاط.

ما زالت الفرصة سانحة لفريق مليحة لتحسين موقعه من الرابع إلى الثالث والذي يحتله حالياً فريق العين برصيد 11 نقطة، بينما يصارع دبا الحصن من أجل تحقيق الفوز الأول له بالبطولة للهروب من القاع.

وفي المباراة الثانية ينشد فريق الوصل السابع برصيد 6 نقاط الفوز على ضيفه فريق الجزيرة الخامس برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن مليحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز