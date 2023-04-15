ختام «اللياقة والتحدي» في شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصد فريق قطاع المهام الخاصة المركز الأول في مسابقة اللياقة والتحدي رجال، وفاز فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول سيدات، ببطولة قائد عام شرطة أبوظبي الرمضانية، التي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ضمن المنافسة على درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي 2022 - 2023.

وأشاد العميد الدكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالمستويات المتميزة للمشاركين والمشاركات من مختلف القطاعات الشرطية، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة. وأكد العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن شرطة أبوظبي تنظيم مثل هذه والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

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