منتخب الإمارات لهوكي الجليد يشارك في بطولة العالم بتركيا

المصدر: وام

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أكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن دعم القيادة الرشيدة يعزز طموح منتخب الإمارات لهوكي الجليد في الوصول إلى النتائج المشرفة عالمياً، واستدامة التوجهات المستقبلية التي ترسخ التطور الرياضي، والخطط والبرامج الداعمة للوصول إلى أفضل المراكز، والعمل على جميع المخرجات التي تقود اللعبة إلى التطور العالمي.

وقال: " نتوجه إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم بالطموحات العالية التي منحتنا التفوق في النسخة الماضية، وندرك جيداً قيمة هذه البطولة بمشاركة منتخبات قوية حول العالم، وأبناء الإمارات يمتلكون القدرات العالية والمهارات المتطورة التي تعزز مشوارهم في المنافسة على اللقب العالمي، ولا شيء مستحيل في قاموسنا طالما أننا نمتلك الإرادة التي تمنحنا التفوق".

وأشاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع في إعداد المنتخب في الفترة الماضية للمشاركة في البطولة، والحرص المتميز من اللاعبين في تنفيذ الخطة المقررة للإعداد من قبل الجهاز الفني، وهو ما يعكس الرغبة القوية من جانبهم في خوض المنافسات المقررة بالطموح الجيد الذي يمهد الطريق لرفع رايات دولتنا الغالية في هذا المحفل العالمي الكبير.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبولندا وبلغاريا، وتركيا.

وتغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى تركيا غداً السبت برئاسة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وتضم 20 لاعباً، إضافة للجهازين الفني والإداري.

وأوضح خالد مبارك القبيسي مدير المنتخب أن اللاعبين أكملوا استعداداتهم للمنافسة في بطولة العالم التي ستقام في تركيا.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب خاضوا تدريبات متواصلة في الفترة الماضية لمدة 4 أسابيع، وأظهروا تجاوباً كبيراً مع توجيهات الجهاز الفني لبلوغ أعلى مستوى من التجهيزات المطلوبة.

ونوه ديفيد ريتش مدرب المنتخب إلى أن اللاعبين خضعوا لتحضيرات قوية في المعسكر الداخلي حتى يتمكنوا من المنافسة الجيدة، وإظهار المستوى الجيد بعد أن حقق المركز الأول العام الماضي.

وتوقع سيف العامري لاعب المنتخب أنهم تنتظرهم منافسة قوية في بطولة العالم بتركيا بعد المستوى الجيد الذي ساعد المنتخب على حصد اللقب العالمي العام الماضي، لاسيما بعد الإعداد القوي في أبوظبي، والذي يؤهلهم للمشاركة القوية والعودة بالميداليات الذهبية.

وأوضح اللاعب عبدالله محمد أن الإعداد الذي خضع له المنتخب في الفترة الماضية كان جيداً وإيجابياً لمواجهة منتخبات قوية في بطولة العالم، حتى تكون النتائج مشرفة.

وأضاف: " طموحاتنا كبيرة للحفاظ على اللقب، والاهتمام الكبير من الدولة و مجلس أبوظبي الرياضي وإدارة المنتخب والتحفيز من المدرب، كل ذلك يدفعنا لتقديم المستوى الجيد، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للعودة من تركيا بالمركز الأول".

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