منتخب الإمارات للقوس والسهم يشارك في 5 بطولات محلية ودولية

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات للقوس والسهم خلال الفترة المقبلة في 5 بطولات محلية ودولية من بينها دورة الألعاب الآسيوية، في سبتمبر وأكتوبر المقبلين وبطولة العالم في برلين في الفترة من 29 يوليو إلى 7 أغسطس 2023.

وأكد عادل الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس لجنة المنتخبات أن التوجه لمشاركة منتخب القوس والسهم في البطولات المحلية والخارجية المقبلة، جاء بعد دراسة متكاملة من الجوانب الفنية التي تحقق الرؤية الاستراتيجية للاتحاد، وتتماشى مع توصية البريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب وعادل رجا المدير الفني للاتحاد.

ومن بين البطولات التي يشارك فيها المنتخب البطولة العربية في نسختها الـ 12 للفئات "رجال وسيدات وشباب وشابات" التي تقام في تونس خلال الفترة من 25 أبريل الحالي إلى 1 مايو المقبل، بجانب بطولة سلوفينيا من 12 إلى 14 مايو المقبل. وعلى المستوى المحلي، ستقام بطولة داخل الصالات في الفترة من 5 إلى 6 يونيو، بالإضافة إلى اختبارات المنتخب الوطني المقررة من 23 إلى 25 يونيو.

وأوضح الحمادي أن هذه المشاركات تعود بالفائدة والنفع على اللاعبين من خلال قوة الاحتكاك، وأهمية المنافسات، والفترة الزمنية المناسبة للمشاركة والبلدان المستضيفة، بما يتوافق مع التوجهات الخاصة بالإعداد والتأهيل للاعبين بالمعسكرات قبل البطولات لاختيار اللاعبين، بالإضافة إلى طبيعة هذه البطولات وقيمتها الجيدة في رفع المستويات الفنية للاعبين واللاعبات.

وقال : " هناك أيضاً جوانب مرتبطة بالتغييرات التكتيكية وتكنيك اللاعبين في الرمي، كما أن المدرب لديه فترة محددة في كل موسم لتحقيق المتطلبات الفنية في الإعداد وإجراء بعض التعديلات التي يرى بأهميتها لرفع جاهزية اللاعبين، لتحقيق أفضل معدلات الأداء التي تعزز التطور الواضح في المستوى الفني بالنتائج المشرفة في الفترة الماضية إثر المشاركات المتميزة في البطولات القارية والإقليمية".

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