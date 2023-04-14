كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة.. ختام قوي للموسم على ملاعب محايدة

المصدر: وام

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أكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، لها مكانة خاصة وقيمة كبيرة لدى جميع أندية الدولة، علاوة على كونها أخر بطولات الموسم.

وتقام البطولة خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق هي شباب الأهلي والنصر والوصل والعين وبني ياس وعجمان وحتا والجزيرة، حيث يتضمن دورها الأول إقامة 4 مباريات يلتقي خلالها شباب الأهلي مع عجمان، وحتا مع العين، والنصر مع بني ياس، والوصل مع الجزيرة، وذلك على ملاعب محايدة.

وتوقع السلمان بأن يشهد المستوى الفني لأخر بطولات الموسم المحلي ارتفاعا كبيراً في المنافسة على لقبها نتيجة عدة أسباب.

وأوضح أن إقامة البطولة في أعقاب منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، يمكن أن يستثمر النجاح الكبير الذي حققته اللعبة في تلك البطولة، وما صاحبها من ندية ومنافسه كبيرة بين الفرق المشاركة التي ضمت عدد من لاعبي أندية المسابقة، علاوة على الدعم والنجاح الجماهيري الذي نتمنى استمراره أيضا في بطولة كأس رئيس الدولة.

وقال: "دعمت عدد من الفرق صفوفها بمجموعة من اللاعبين الأجانب الذين ظهروا بمستوى متميز في دورة ند الشبا، وفق لوائح البطولة التي تسمح بذلك، وهو ما سيكون له انعكاسه على ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة في ظل رغبة جميع الفرق للفوز باللقب ".

وتعد بطولة كأس رئيس الدولة هي رابع بطولات الموسم المحلي، حيث فاز بني ياس بلقبي الدوري وكأس السوبر، بينما نال الجزيرة لقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة.

وأشار السلمان إلى أن أخر بطولات اللعبة كانت بطولة السوبر التي شهدت مستوى فنيا ومنافسة كبيرة ، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن بطولة كأس رئيس الدولة ستفوقها من حيث القوة والمنافسة، خاصة أنها تقام بنظام خروج المغلوب من أولى أدوارها مباشرة.

ومن المقرر أن يلتقي في الدور نصف النهائي الفائزين من مباراتي شباب الأهلي مع عجمان، وحتا مع العين، في حين يلتقي على الطرف الأخر الفائزان من مباراتي النصر مع بني ياس، والوصل مع الجزيرة، على ملعبين محايدين أيضا، على أن يلتقى الفائزان في النهائي في أبوظبي يوم 29 أبريل .

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