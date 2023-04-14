نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الإسباني رافايل نادال الجمعة انسحابه من دورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الاثنين المقبل لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال البالغ من العمر 35 عاما والمصنف خامسا عشر عالميا والذي اضطر الى الانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الامريكية الشهر الماضي ومونتي كارلو لماسترز الالف المقامة حاليا حيث كان يأمل في العودة الى اللعب، في تغريدة على تويتر: "لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة".

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